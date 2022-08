Den 25-jährigen Torjäger zieht es zu den Wolves, wie die involvierten Klubs am Mittwoch bestätigen. Kalajdzic unterschreibt bei seinem neuen Klub für fünf Jahre bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge 18 Mio. Euro plus Boni.

Mit dem Wechsel auf die Insel geht für den Nationalspieler ein Traum in Erfüllung.

Welcome to the pack, Saša!

🇦🇹✍️

