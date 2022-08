Die Wolves beissen bei Sasa Kalajdzic an

Der österreichische Stürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart gilt nach wie vor als heisser Wechselkandidat noch in dieser Transferperiode. Nun wird es mit einem englischen Verein ernst.

Wie “Sky” berichtet, hat sich der 25-jährige Angreifer mit den Wolverhampton Wanderers mündlich über einen Wechsel geeinigt. Die Verhandlungen zwischen dem Premier Ligisten und Stuttgart können nun in die heisse Phase gehen. Den Schwaben schwebt angeblich eine Ablöse im Bereich von 25 Mio. Euro vor. Die Wolves könnten diesen Preis zahlen. Bereits in den nächsten Tagen kann es zu einer Einigung kommen. Kalajdzic ist nur noch bis 2023 an den VfB gebunden, weshalb der Bundesligist selbst einen Verkauf des Angreifers in diesem Wechselfenster anstrebt.

Als potentieller Ersatz gilt Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee (21).

psc 22 August, 2022 15:26