Admir Mehmedi macht’s mit Köpfchen

Der Schweizer Natistürmer Admir Mehmedi beweist seine starke Form und trifft in der Europa League.

Im Heimspiel in den Sechzehntelfinals läuft der 28-Jährige wie Nati-Kollege Kevin Mbabu von Beginn weg auf und erzielt in der 62. Minute mittels Kopfball den 2:1-Siegtreffer für die Wölfe. Für Admir Mehmedi ist es das zweite Europa League-Tor in dieser Saison:

psc 20 Februar, 2020 22:33