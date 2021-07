Schlussstrich: Admir Mehmedi tritt aus Schweizer Nati zurück

Admir Mehmedi gibt seinen Rücktritt aus der Schweizer Nationalmannschaft bekannt.

Der 30-jährige Stürmer lief in insgesamt 76 Länderspielen für die Nati auf. Letztmals kam er an der Europameisterschaft beim gewonnenen Achtelfinale gegen Frankreich als Joker zum Zug und traf im Penaltyschiessen. Nun zieht Mehmedi einen Schlussstrich. Künftig will er sich auf seine Klubkarriere konzentrieren und mehr Zeit mit der Familie verbringen.

“Dieser Entscheid ist nach reiflicher Überlegung entstanden. Mein Wunsch war es immer, den Zeitpunkt des Abschieds selber bestimmen zu können. Zuletzt hatten mich Verletzungen ausgebremst. Aufgrund dieser gesamten Situation bin ich zum Schluss gekommen, dass es der richtige Moment ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Die EURO war ein wunderschöner und würdiger Schlusspunkt. Ich bin dankbar und stolz, dass ich so viele Jahre und zuletzt auch dieses tolle Turnier im Kreise der Nati erleben durfte”, sagt Mehmedi in einer Mitteilung.

Nati-Coach Petkovic bedauert die Entscheidung des Angreifers: “Admir hat mir seinen Entscheid in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Ich kann seine Beweggründe verstehen und nachvollziehen. Er hat mit seinem Spiel, seiner Persönlichkeit und mit seiner hochprofessionellen Art viel zur Entwicklung und den Erfolgen unserer Nati beigetragen. Dafür verdient er grossen Dank und Respekt.”

Danke für alles, Admir! Du wirst uns in der Nati fehlen!♥️

Merci pour tout, Admir! Tu vas nous manquer !♥️

Grazie per tutto, Admir ! Ci mancherai in Nazionale!♥️#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/ui118b4KAA — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 16, 2021

psc 16 Juli, 2021 14:16