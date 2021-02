Champions League? Steffen: “Ist unser Ziel”

Renato Steffen avancierte beim 3:0-Auswärtserfolg gegen Arminia Bielefeld seines VfL Wolfsburg zum Matchwinner. Aufgrund des fabelhaften Laufs der Wölfe bleibt die Champions League ein omnipräsentes Thema. Laut dem Schweizer Internationalen kann es klappen mit einer Teilnahme an der Königsklasse, aber nur unter einer Bedingung.

Für Renato Steffen war es am Freitagabend wohl der einfachste Doppelpack seiner Karriere. Die Bemühungen, die er für seine Treffer anstellen musste, hielten sich arg in Grenzen. Und doch war der Schweizer Nationalspieler nach dem Spiel stolz auf das Geleistete.

“Es war mein dritter Doppelpack in der Bundesliga. Freut mich, dass es diesmal mit den Füssen geklappt hat”, sagte der sonst so kopfballstarke Steffen am “DAZN”-Mikro. Für Wolfsburg war es das achte Bundesliga-Spiel in Serie ohne Niederlage (5 Siege, 3 Remis), mit nun 42 Punkten schoben sich die Grün-Weissen zunächst auf Tabellenplatz 3.

Steht Wolfsburg auch am Saisonende mindestens auf Rang 4, würde dieser zur Teilnahme an der Champions League berechtigen. “Es läuft ganz gut, aber wir haben erst den 22. Spieltag, da haben wir noch einiges vor der Brust. Wir sind nur ein Champions-League-Kandidat, wenn wir weiter konzentriert bleiben und nicht denken, es läuft von allein. Genauso sind wir heute auch ins Spiel gegangen”, klärt Steffen über seine aktuelle Gefühlsage in der Thematik Champions League auf.

Königsklassen-Erfahrung mit Basel

Als er noch beim FC Basel beschäftigt war, schnupperte Steffen schon mehrfach Champions-League-Luft – elfmal lauschte er als Aktiver vor dem Anpfiff bereits der berühmten Hymne und durften sich dabei mit internationalen Schwergewichten wie Manchester United, dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain vergleichen.

“Wenn wir das machen, dann bleiben wir auch da vorne”, sagt Steffen, der anfügt: “Und das ist auch unser Ziel, das geht nur über harte Arbeit, wie wir es bis jetzt gemacht haben.” Gehe das so weiter, sei er “überzeugt, dass es eine sehr schöne Saison werden kann”.

aoe 20 Februar, 2021 10:17