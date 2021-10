Entwarnung und Aufatmen bei Kevin Mbabu

Rechtsverteidiger Kevin Mbabu hat es beim WM-Qualispiel gegen Nordirland glücklicherweise nicht schwer erwischt.

Wegen muskulären Problemen musste der Rechtsverteidiger in der Schlussphase ausgewechselt werden. Die Reise nach Litauen machte der 26-Jährige nicht mehr mit. Stattdessen ist Mbabu zu seinem Verein VfL Wolfsburg zurückgekehrt. Von dort gibt es nun Entwarnung. “Kevin geht es gut. Ich habe mit dem Nationaltrainer gesprochen”, sagt Wolfsburgs Coach Mark van Bommel. Laut der “Wolfsburger Allgemeinen” rechnet man beim Bundesligisten damit, dass Mbabu am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Einem Einsatz gegen beim 1. FC Union Berlin am Samstag sollte nichts im Weg stehen.

psc 12 Oktober, 2021 16:46