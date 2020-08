Kevin Mbabu fehlt dem VfL Wolfsburg definitiv

Der Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu wird das Europa League-Achtelfinal-Rückspiel des VfL Wolfsburg bei Shakhtar Donezk definitiv verpassen.

Der Rechtsverteidiger wurde vor knapp zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet. Seither befindet er sich in Isolation. Die Partie in Kiew am Mittwoch kommt definitiv zu früh. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner bestätigt am Montag, dass Kevin Mbabu nicht in die Ukraine mitfliegen wird.

Das Hinspiel endete 2:1 für Shakhtar. Sollten sich die Wölfe dennoch durchsetzen, könnte der 25-Jährige für die folgenden Spiele wieder ein Thema werden.

psc 3 August, 2020 13:22