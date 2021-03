Kevin Mbabu ist bei FIFA 21 top

Wolfsburg-Legionär Kevin Mbabu macht nicht nur auf dem “echten” Rasen eine sehr gute Figur, sondern ist auch in der virtuellen Variante FIFA 21 heiss begehrt.

Der Schweizer Nationalspieler hat dank einer “What if”-Karte einen Gesamtwert von 87 erreicht. Da er in den für das Spiel wichtigen Attributen Geschwindigkeit und Physis besonders glänzt, ist er bei FIFA-Spielern auf der ganzen Welt sehr beliebt. Seine Spezialkarte wird derzeit mit 400’000 Coins gehandelt, was für einen Rechtsverteidiger ein enorm hoher Wert ist. “Einige Freunde haben mir erzählt, dass die Karte sehr gut ist”, sagt Mbabu dem “kicker”, “ich selbst spiele aber nicht damit.”

Der 25-Jährige konzentriert sich auf seine Aufgaben im Klub und in der Nationalmannschaft. Mit Wolfsburg will er in die Champions League und mit der Schweiz an der EM im Sommer für Furore sorgen.

psc 9 März, 2021 18:50