Kevin Mbabu in Gesprächen mit Premier League-Aufsteiger Fulham

Der Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu könnte bald wieder auf der Insel spielen.

Dort lief der 27-Jährige einst für Newcastle United auf. Laut “Sky Sports” laufen nun Gespräche mit Aufsteiger Fulham. Mbabu steht in Wolfsburg noch für eine weitere Saison bis 2023 unter Vertrag, hat aber grundsätzlich eine Freigabe für einen Wechsel. Ein solcher bietet sich an, droht dem Rechtsverteidiger bei einem Verbleib in den Wölfen doch häufiger die Ersatzbank.

psc 24 Juni, 2022 10:00