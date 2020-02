Wolfsburg: Mbabu-Konkurrent erleidet Kreuzbandriss

Ganz schlechte Nachrichten vom brasilianischen Rechtsverteidiger William: Der Wolfsburg-Profi hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie verletzt und fällt für den Rest der Saison aus.

Der 24-Jährige erhielt am Samstag beim 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf auf der rechten Abwehrseite den Vorzug vor dem Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu verletzte sich aber in der 27. Minute schwer und musste ausgewechselt werden. Am Montag bestätigt der Bundesligist nach weiteren Untersuchungen, dass William tatsächlich den befürchteten Kreuzbandriss erlitten hat.

Diese Nachricht bedeutet, dass Mbabu auf der rechten Seite der Wölfe wohl vorerst gesetzt ist. William wird operiert und kann erst nächste Saison wieder mittun.

Schlechte Nachrichten: William hat sich gegen @f95 einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. 😕➡️ https://t.co/TTnfizlPBV Gute Besserung, Willi! 💚#VfLWolfsburg pic.twitter.com/5ymIMlgiYH — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) February 10, 2020

psc 10 Februar, 2020 13:35