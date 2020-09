Kevin Mbabu wohl gravierend verletzt

Kevin Mbabu hat es am Knie wohl deutlich schwerer erwischt als sein Verein VfL Wolfsburg bislang kommuniziert.

Da hiess es in einem Statement von vergangener Woche lediglich, dass sich der 25-Jährige beim Länderspiel mit der Schweiz in der Ukraine eine “Bänderverletzung am Knie” zugezogen habe. Wie lange er ausfällt, lässt der Verein offen. Laut “kicker” ist aber bereits klar, dass Mbabu rund zwei Monate pausieren muss. Da auch der andere Rechtsverteidiger im Wolfsburger Kader, der Brasilianer William, nach einem Kreuzbandriss noch nicht fit ist, könnte der Bundesligist sogar noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Mbabu hatte sich nach seinem Wechsel von YB zu den Wölfen vor Jahresfrist nach einer schwierigen Anfangsphase in die Mannschaft gespielt und hatte zuletzt einen Stammplatz auf sicher. Der Verletzungsrückschlag ist sehr bitter.

psc 14 September, 2020 17:37