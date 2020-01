ManCity beendet Nmecha-Leihe nach Wolfsburg

Die Leihe des deutschen Stürmers Lukas Nmecha von Manchester City zum VfL Wolfsburg wird nach einem halben Jahr abgebrochen.

Stattdessen wird der 21-jährige Angreifer in die englische Championship an den FC Middlesbrough verliehen. “Aus unterschiedlichen Gründen lief es für Lukas nicht so, wie wir uns das alle erhofft hatten. Er hat großes Potenzial und wir wünschen ihm für seine weitere Entwicklung alles Gute”, erklärte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer in der Pressemitteilung.

Lukas Nmecha has returned from his loan spell with Wolfsburg and has joined Middlesbrough on loan. 🔵 #ManCity pic.twitter.com/YrR2ncVBW3 — Manchester City (@ManCity) January 3, 2020

psc 3 Januar, 2020 13:31