Steffen hofft auf Comeback: “Eigentlich schon realistisch”

Seit einigen Wochen nervt Renato Steffen eine Sprunggelenksverletzung. Der Nati-Star hofft, dem VfL Wolfsburg im Kampf um die Champions League im Saisonendspurt noch mal behilflich sein zu können.

Seit fast zwei Monaten muss der VfL Wolfsburg auf Renato Steffen verzichten. Bitter für die Niedersachsen und auch für den Schweizer Nationalspieler, der mit fünf Toren und vier Vorlagen eine blendende Saison spielt. Die Reha laufe “sehr gut” und er sei “voll im Plan”, eröffnet Steffen nun auf der Vereinshomepage. “Momentan ist die Entwicklung wirklich sehr positiv.”

Anfang März verletzte sich der Linksfüsser am Sprunggelenk und schuftet seitdem im Wolfsburger Rehazentrum an seiner Rückkehr. “Für mich ist das eigentlich schon realistisch”, antwortet der gebürtige Aarauer auf die Frage, ob er in dieser Saison noch mal Pflichtspielrasen unter seinen Füssen bekommen werde. “Es sind zwar nur noch drei Spiele, ich habe aber schon im Kopf, dass ich nochmal eingreifen kann. Insgesamt ist das aber wirklich schwer zu sagen, da man immer auch auf die Entwicklung des Fusses hören muss.”

Steffen hofft auf sein Comeback, Wolfsburg auf die Qualifikation für die Champions League. Bei noch drei ausstehenden Spielen belegen die Niedersachsen mit 57 Punkten Rang 3; hauchdünn dahinter folgen Eintracht Frankfurt (56) und Borussia Dortmund (55).

“Wir haben alles in der eigenen Hand. Klar ist der Vorsprung etwas geschmolzen, aber wir sind immer noch auf dem dritten Rang”, analysiert Steffen. Der 29-Jährige wär schon vor Saisonbeginn davon überzeugt, dass der VfL Wolfsburg anhand der Teamqualität die Qualifikation für das internationale Geschäft erreichen kann. “Wie wir es aber in dieser Spielzeit bislang gemacht haben, war wirklich stark und zeigt, was in diesem Team steckt. Ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft.”

aoe 1 Mai, 2021 12:31