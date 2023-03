Exklusiv: Aaraus Shkelqim Vladi sagt Malmö FF ab

Kurz vor Transferschluss in Schweden ist der Malmö FF mit einer Offerte an Shkelqim Vladi herangetreten. Der Topstürmer des FC Aarau hat dem Interessenten aber eine Absage erteilt.

Shkelqim Vladi wird den FC Aarau nicht kurzfristig verlassen. Nach 4-4-2.ch-Informationen beschäftigt sich der Malmö FF sehr intensiv mit einem Transfer des Mittelstürmers. Der «Blick» hatte zuerst darüber berichtet.

Malmö hat Vladi sogar ein konkretes Wechselangebot unterbreitet, das dieser allerdings ablehnte. Klubs aus der Allsvenskan können noch bis 24 Uhr an diesem Dienstag Transfers über die Bühne bringen. Der 22-Jährige will nichts überstürzen und die Saison im Brügglifeld zu Ende spielen. Dann will Vladi aber den nächsten Schritt gehen.

Der gebürtige Thuner mit kosovarischen Wurzeln möchte in der kommenden Saison definitiv in der Super League spielen. Hierfür kann er in den verbleibenden Partien im Aarau-Tenü noch einige Bewerbungsschreiben an die Klubs aus dem Schweizer Fussballoberhaus adressieren. Vladis Fernziel ist die Bundesliga.

Vladi steht aktuell bei zwölf Saisontoren und ist mit Abstand bester Torschütze des FC Aarau, zu dem er im vorigen Sommer nach einem halben Jahr Ausleihe fest gewechselt ist und bis 2025 unterschrieb.

aoe 28 März, 2023 17:20