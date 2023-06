Der FC Aarau verleiht zwei Youngster in die Promotion League

Der FC Aarau schickt die beiden Eigengewächse Flavio Caserta und Fabrice Suter für die kommende Saison auf Leihbasis in die Promotion League zum SC Kriens.

Der 19-jährige Aussenläufer Flavio Caserta war in der letzten Spielzeit an den FC Rapperswil-Jona resp. den SC YF Juventus Zürich ausgeliehen gewesen, ehe er die zweite Saisonhälfte mit dem Aarauer Fanionteam absolvierte. Nun wird er wiederum in die Promotion League ausgeliehen, um Spielpraxis auf einem hohen Niveau zu sammeln. Beim FC Aarau besitzt er einen Vertrag bis Ende Juni 2025.

Der 20-jährige Innenverteidiger Fabrice Suter war bereits in der vergangenen Saison leihweise beim SC Kriens tätig, wo er mit 26 Einsätzen in der Promotion League zu den Teamstützen in der Mannschaft von Ex-FCA-Spieler Sven Lüscher zählte. Nun wird er ein weiteres Jahr in die Zentralschweiz verliehen. Zugleich wurde sein Vertrag beim FC Aarau um zwei Jahre bis Ende Juni 2025 verlängert.

