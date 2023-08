Constantin verhandelt mit Saudi-Klub über Balotelli-Verkauf

Der FC Sion sucht weiterhin einen Abnehmer für den nicht mehr erwünschten Stürmer Mario Balotelli. Möglicherweise beisst ein saudischer Klub an.

Präsident Christian Constantin teilt dem "Blick" mit, dass ein Saudi-Klub um die Erlaubnis gebeten habe, mit dem 32-jährigen Italiener über einen Wechsel zu verhandeln. "Ich habe mein Okay gegeben", erklärt CC. Balotelli hält sich in Sion weiterhin mit einem individuellen Trainingsprogramm fit. Im Spieltagskader steht er nicht mehr.

In italienischen Gazetten sind derweil Fotos von einem Abstecher Balotellis mit dessen Freundin in Venedig aufgetaucht. Der Trip fand offenbar über das Wochenende statt. Constantin bestätigt, dass der Stürmer am Montag wie abgesprochen wieder in der Schweiz trainierte.

psc 11 August, 2023 13:12