Goalie-Wechsel bei Aarau: Simon Enzler geht, Andreas Hirzel kommt

Der FC Aarau wird voraussichtlich mit einer neuen Nummer 1 in die kommende Saison gehen: Während Simon Enzler den Verein verlassen wird, steht Andreas Hirzel vor der Unterschrift. Allerdings ist für den Routinier lediglich der Posten als Nummer 2 vorgesehen.

Der 30-Jährige wurde einst in Aarau ausgebildet wurde und steht nun laut "Blick" vor einer Rückkehr. Seit 2019 ist Hirzel beim FC Thun engagiert. Sein auslaufender Vertrag wird aber nicht mehr verlängert. Nun heuert er wohl wieder in Aarau an und kehrt somit zu seinem Ausbildungsklub zurück. Der Verein plant die Zukunft derweil ohne die aktuelle Nummer 1 Simon Enzler, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft.

Als neuer Stammgoalie ist Marvin Hübel vorgesehen, der in dieser Saison auf Leihbasis bei Partnerverein und Promotion Ligist FC Baden spielt. Die anstehende Rückkehr des 20-Jährigen nach insgesamt drei Jahren in Baden, hat CEO und Sportchef Sandro Burki der "Aargauer Zeitung" bereits bestätigt.

psc 23 Mai, 2023 14:21