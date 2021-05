Hoarau-Doppelpack und klarer Sion-Sieg im Barrage-Hinspiel

Der FC Sion sorgt im Barrage-Hinspiel gegen Thun dank seiner Effizienz bereits für klare Verhältnisse. Die Walliser gewinnen im Berner Oberland gleich mit 4:1.

Ein früher Doppelschlag durch Guillaume Hoarau (13.) und Ex-Thuner Matteo Tosetti (15.) lenkt das Spiel und das gesamte Duell bereits in der Startphase in eindeutige Bahnen. Das ersatzgeschwächte Thun kann sich trotz kämpferischer Leistung nie wirklich entfalten. Ein Penalty-Treffer durch Hoarau in der zweiten Halbzeit führt zum 3:0 der Gäste. Kurz vor Ende erhöht Joker Roberts Uldrikis sogar auf 4:0. Thun gelingt durch den liechtensteinischen Nationalspieler Dennis Salanovic zwar noch der Ehrentreffer, das Hinspiel endet für die Berner dennoch ernüchternd.

Der Super Ligist kann dem Rückspiel im heimischen Stade de Tourbillon am Sonntag hingegen sehr entspannt entgegenblicken.

psc 27 Mai, 2021 22:19