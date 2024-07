Thun-Goalie Nino Ziswiler verletzt sich schwer

Grosses Pech für Thuns Goalie Nino Ziswiler: Der 24-Jährige verletzt sich bei einem Testspiel schwer.

Wie die Berner Oberländer mitteilen, zog sich der Keeper gegen den FC Sochaux einen Wadenbeinbruch zu. Ziswiler muss nun voraussichtlich rund zwei Monate pausieren und steht Thun zum Start in die neue Saison nicht zur Verfügung. Somit wird in Aarau am kommenden Freitag Niklas Steffen zwischen den Pfosten stehen. Das Goalie-Team des FCT komplettieren die beiden Youngsters Jan Eicher und Dario Wälti.

FC Thun-Goalie Nino Ziswiler hat sich im Testspiel gegen den FC Sochaux leider das Wadenbein gebrochen. Der 24-jährige Ziswiler fällt damit für rund zwei Monate aus. Wir wünschen Zisi gute Besserung und freuen uns auf seine Rückkehr auf den Platz! #fcthun #getwellsoon pic.twitter.com/W93QzuEbxr — FC Thun Berner Oberland (@fcthun_official) July 15, 2024

psc 15 Juli, 2024 15:22