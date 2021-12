Frick-Nachfolger bekannt: Der FC Vaduz holt einen Trainer von YB

Der FC Vaduz hat seinen neuen Trainer bestimmt: Alessandro Mangiarratti stösst den von Young Boys zu den Liechtensteinern.

Der 43-jährige Tessiner ist seit Sommer 2019 als Chefcoach der U21 der Berner verantwortlich. Nun übernimmt er das Traineramt beim gegenwärtigen Tabellenleader der Challenge League. Mangiarratti tritt die Nachfolge von Mario Frick ab, der seinerseits vom FC Luzern abgeworben wurde. In der Saison 2018/19 stand er schon einmal in der Challenge League an der Seitenlinie. Damals beim FC Chiasso.

YB gibt gleichzeitig die Rückkehr von Joël Magnin bekannt, der ab sofort die U21, die in der Promotion League beschäftigt, coacht. Der Ex-Profi war bei den Young Boys bereits Vorgänger von Mangiaratti. Danach war er auch Cheftrainer von Xamax und Assistenztrainer beim FCZ.

