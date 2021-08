Perfekt: Sion schnappt sich Vaduz-Verteidiger Joël Schmied

Der FC Sion verstärkt seine Innenverteidigung mit Abwehrspieler Joël Schmied.

Der 22-jährige Berner verlässt den Challenge Ligisten FC Vaduz nach einer Saison wieder und schliesst sich mit einem Vierjahresvertrag dem FC Sion an. In der vergangenen Saison brillierte der Abwehrspieler auch durch seine Offensivqualitäten und erzielte in der Super League sieben Tore. Den Abstieg konnte er damit nicht verhindern, nun geht es für ihn aber wieder zurück ins Schweizer Oberhaus.

✍🏻 𝗝𝗼𝗲̈𝗹 𝗦𝗰𝗵𝗺𝗶𝗲𝗱 𝗿𝗲𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗦𝗶𝗼𝗻 Le FC Sion a l’immense plaisir d’accueillir Joël Schmied, une des révélations de la saison dernière avec le FC Vaduz 🔥#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) August 23, 2021

psc 23 August, 2021 19:03