FC Wil legt Protest nach Spiel gegen den FC Aarau ein

Der FC Wil unterlag am Freitag dem FC Aarau mit 0:3. Das Ergebnis scheint aber noch nicht in Stein gemeisselt. Grund hierfür ist ein kurioser Fauxpas aufsteigen des Gästeteams.

Die Lidl Arena des FC Wil war am Freitagabend für kurze Zeit Schauplatz einer Skurrilität, die es im Fussball nicht allzu häufig gibt. Für diese sorgte nicht etwa das gastgebende Team, sondern die Auswärtsmannschaft des FC Aarau.

Als Imran Bunjaku in der Schlussviertelstunde für Marco Thaler eingewechselt wurde, vergriff sich der Eingewechselte beim endgültigen Anziehen offenbar – und nahm statt seinem Trikot mit der Nummer 23 das Jersey mit der Nummer 22 von Arijan Qollaku, der noch auf dem Platz stand.

Ohne es zu bemerken betrat Bunjaku den Platz und so standen für wenige Minuten zwei Aarau-Kicker mit der Rückennummer 22 auf dem Rasen. Wil hatte noch an Ort und Stelle durch Captain Carlos Silvio Protest eingelegt. Hat das nun ein Nachspiel für Aarau?

«Wir sind der Meinung, dass der FC Aarau während der Partie gegen das Wettspielreglement verstossen hat und haben darum Protest eingelegt», erklärt Wils Mediensprecher David Hugi dem «St.Galler Tagblatt». «Es wird an der Liga und nicht an uns zu entscheiden sein, ob und was für Konsequenzen das hat.»

Zuspruch von der Liga wäre für den FC Wil angesichts der 0:3-Niederlage natürlich erstrebenswert. Die Ostschweizer sind seit vier Spielen sieglos (2 Remis, 2 Niederlagen) und haben inzwischen die Tabellenführung in der Challenge League abgeben müssen.

aoe 18 März, 2023 15:40