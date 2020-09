GC verleiht einen Youngster an den FC Aarau

Der 19-jährige Mittelfeldspieler Randy Schneider wechselt für diese Saison auf Leihbasis von den Grasshoppers zu Challenge League-Konkurrent FC Aarau.

Der Schweizer Nachwuchs-Internationale kam in der letzten Saison für GC zu seinem Debüt in der Challenge League. Dabei durfte er sich schon beim zweiten Einsatz als Torschütze feiern lassen. Zuvor war der offensive Mittelfeldspieler nach ersten Stationen beim FC Beringen und beim FC Schaffhausen während mehreren Jahren auf dem GC/Campus ausgebildet worden. In der Saison 2018/19 hatte Randy Schneider mit zehn Toren (in 20 Spielen) in der U18-Meisterschaft auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt führte er die U21-Equipe der Grasshoppers in der 1. Liga als Captain aufs Spielfeld.

Herzlich willkommen, Randy Schneider! Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt für die laufende Saison leihweise vom Grasshopper Club Zürich ins Brügglifeld. ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/Vpn4RKVdO9#ZämeFörAarau pic.twitter.com/bsC3IUytRe — FC Aarau (@FCAARAU) September 15, 2020

