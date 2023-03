Nati-Schock: Breel Embolo fällt gegen Belarus & Israel aus

Breel Embolo ist bereits leicht angeschlagen zur Schweizer Nati eingerückt und verpasst nun die Spiele gegen Belarus und Israel.

Diese Hiobsbotschaft verkündet der Schweizer Verband am Donnerstagmittag. Der Ausfall von Embolo für die beiden Spiele hat sich angekündigt: Bereits am Mittwoch musste der Monaco-Stürmer eine Einheit vorzeitig abbrechen. Trainer Murat Yakin erklärt hinterher: «Breel ist noch leicht angeschlagen, er hat beim 2:0 gegen Ajaccio erneut viel einstecken müssen.»

Zunächst hiess es, dass Embolo lediglich etwas geschont wurde und am Samstagabend in Novi Sad gegen Belarus dabei sein sollte. Am Donnerstag trainierte er dann allerdings gar nicht mit. Wie der SFV mitteilt, ist Embolo bereits zurück zu seinem Verein AS Monaco gereist. Es wird vorerst kein Spieler nachnominiert.

ℹ️Breel Embolo muss aufgrund von Kniebeschwerden das Nati-Camp verlassen und reist zurück zu seinem Club AS Monaco. Es wird kein Spieler nachnominiert. — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 23, 2023

psc 23 März, 2023 13:53