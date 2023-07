Philipp Köhn steht vor Wechsel zu Nati-Kollege Embolo

Der Schweizer Keeper Philipp Köhn könnte Red Bull Salzburg in Richtung Ligue 1 verlassen.

Gemäss "L'Équipe" befindet sich der 25-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit der AS Monaco. Dort wird nach dem Abgang von Alexander Nübel eine neue Nummer 1 gesucht. Die Wahl könnte auf Köhn fallen, der in den vergangenen Jahren sehr solide Leistungen in Österreich gezeigt hat und nun auf einen Wechsel in eine Top-Liga drängt.

In Monaco würde der Keeper auf Landsmann Breel Embolo treffen. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund hat zuletzt betont, dass ein Abgang von Köhn in dieser Transferperiode nicht auszuschliessen sei.

