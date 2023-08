Schock: Breel Embolo reisst sich im Training das Kreuzband

Ganz bittere Pille für den Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo: Der 26-Jährige reisst sich im Training seines Vereins AS Monaco das Kreuzband.

Die Monegassen teilen die bittere Diagnose am Montag mit. Embolo wird mehrere Monate ausfallen. Mindestens die erste Saisonhälfte wird ohne ihn stattfinden - sowohl in der Ligue 1 wie auch in der Nati, wo wichtige Spiele in der EM-Quali anstehen.

Embolo hatte bereits in der Schlussphase der vergangenen Saison Pech. Ebenfalls wegen Knieproblemen musste er mehrere Wochen pausieren. Nun folgt ein noch langwierigerer Ausfall.

👥 Le groupe monégasque pour le déplacement face au @FCBayern ⤵️ ‣ #FCBASM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 7, 2023

psc 7 August, 2023 11:49