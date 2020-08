Corona-Positivtests: Ligue 1 verschiebt Startspiel

Die Ligue 1 hatte für diesen Freitag eigentlich den Start der neuen Saison anberaumt. Dieser kann aufgrund zahlreiche positiver COVID-19-Tests allerdings nicht stattfinden.

Olympique Marseille und AS Saint-Etienne hätten am Freitag die neue Ligue-1-Saison eröffnen sollen. OM hatte vor wenigen Stunden drei mit dem Coronavirus infizierte Spieler gemeldet. In der vorigen Woche hatte Olympique bereits wegen eines Verdachtsfalls auf ein Testspiel gegen den VfB Stuttgart verzichtet.

Nach Angaben der französischen Fussball-Beletage darf ein Team sieben Tage kein Mannschaftstraining abhalten, wenn mehr als drei Spieler oder Betreuer mit einer Corona-Erkrankung gemeldet sind. Das für Freitagabend angedachte Match wird daher am 16. oder 17. September nachgeholt.

aoe 18 August, 2020 13:12