Neuer Linksverteidiger: Loris Benito erhält in Bordeaux Konkurrenz

Loris Benito erhält mit Vladimir Petkovic nicht nur seinen bisherigen Nationalmannschaftstrainer, sondern in Ricardo Mangas auch einen neuen Konkurrenten für seine Position.

Der 23-jährige Portugiese wird von Bordeaux für eine Saison von Boavista Porto ausgeliehen. Der Transfer ist in trockenen Tüchern, wie der Ligue 1-Klub am Mittwochnachmittag bekanntgibt. Benito muss also mit einem neuen Konkurrenten um seinen Stammplatz auf der linken Abwehrseite kämpfen.

On reste rive gauche avec un petit air de Fado 🇵🇹

Le portugais @RCMangas19 s’engage avec les Marine et Blanc ! 🔵⚪ pic.twitter.com/d53a2YmCLH — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 4, 2021

psc 4 August, 2021 16:42