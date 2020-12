Ex-YB-Profi Jordan Lotomba schiesst 1. Tor für Nizza

Der Schweizer Jung-Nationalspieler Jordan Lotomba feiert sein Tordebüt bei Nizza.

Beim Ligaspiel gegen Lorient ist der Rechtsverteidiger in der 18. Minute erstmals für die Südfranzosen erfolgreich. Lotomba wechselte im Sommer für 6 Mio. Euro von YB nach Nizza und hat sich dort direkt einen Stammplatz erobert. Inzwischen kommt der gelernte Abwehrspieler auch in einer offensiveren Rolle zum Zug. Gegen Lorient wechselt er sogar von der rechten auf die linke Seite. Dies hindert ihn aber nachweislich keineswegs daran, das erste Tor für seinen neuen Klub zu erzielen. Am Ende reichte es Nizza allerdings nur zu einem 2:2.

⚽️ | 18' | Buuuuuuuuuuuuut ! @JordanLotomba s'appuie sur @jreineadelaide qui remise du talon. Le latéral ne se pose aucune question et frappe du droit à l'approche de la surface. Le ballon finit au fond des filets ! #OGCNFCL 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/kd83MBL2QC — OGC Nice (@ogcnice) December 23, 2020

