Saudi-Klub Al-Qadsiah pusht für Aubameyang

Der saudsiche Verein Al-Qadsiah bemüht sich intensiv um Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang.

Der 35-Jährige blickt auf eine durchaus erfolgreiche Saison bei Olympique Marseille zurück, in der er sich wieder als Topstürmer etablieren konnte. Gemäss Transferexperte Fabrizio Romano erhält er nun aber eine lukrative Offerte aus Saudi-Arabien. Rein vertraglich ist Aubameyang noch für zwei weitere Spielzeiten an OM gebunden. Ob er diesen Kontrakt auch erfüllt, ist allerdings offen. Die Entscheidung liegt nun beim Spieler. Marseille würde ihn eigentlich gerne behalten, stünde ihm bei einem Transfer aber nicht in der Quere.

psc 15 Juli, 2024 14:08