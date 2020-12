2020 für Neymar beendet

Paris Saint-Germain muss die restlichen Spiele dieses Jahres auf Neymar verzichten. Der Superstar klagt über einen lädierten Knöchel.

Für Neymar ist das Spieljahr 2020 vorzeitig beendet. Das teilt sein Klub Paris Saint-Germain offiziell mit. “Nach der Verstauchung des linken Knöchels gibt es in diesem Bereich eine Knochenprellung. Er wird seine Behandlung in Ooredoo (PSG-Trainingsgelände; Anm. d. Red.) fortsetzen. Seine Rückkehr in den Wettkampfbetrieb wird für Januar erwartet”, heisst es.

Neymar war am vorangegangenen Wochenende im Spiel gegen Olympique Lyon heftig von Gegenspieler Thiago Mendes gefoult worden. Der Superstar verpasst damit in jedem Fall die abschliessenden Ligapartien in Lille (20. Dezember) und gegen Strassburg (23. Dezember).

Ob der 28-Jährige schon im ersten Spiel im neuen Jahr in St. Etienne (6. Januar) wieder auf dem Spielbetrichtsbogen geführt werden kann, ist noch offen.

aoe 19 Dezember, 2020 15:37