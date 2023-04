An Cavani vorbei: Mbappe mit Tor-Rekord für PSG

Paris Saint-Germain siegt im Ligue-1-Topspiel gegen Lens 3:1. Kylian Mbappé trifft und sichert sich einen Rekord von Edinson Cavani.

Gegen den direkten Verfolger aus Lens hat sich Paris Saint-Germain durchgesetzt und den Vorsprung an der Tabellenspitze der Ligue 1 damit auf neun Punkte ausgebaut. Olympique Marseille könnte aber am Sonntag mit einem Sieg gegen ES Troyes AC auf Platz zwei springen und den Rückstand auf PSG auf acht Zähler verkürzen.

Kylian Mbappé traf beim PSG-Sieg in der 31. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0. Der 24-jährige Franzose erzielte so sein insgesamt 139. Tor für die Pariser in der höchsten französischen Spielklasse und hat nun einen Treffer mehr für PSG erzielt als Edinson Cavani.

adk 16 April, 2023 13:14