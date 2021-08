Anwalt will Messi-Wechsel zu PSG verhindern

Ein Anwalt aus dem Umfeld des FC Barcelona versucht den bevorstehenden Wechsel von Lionel Messi zu Paris St. Germain zu verhindern.

Via Twitter schreibt Anwalt Dr. Juan Branco, dass er die Interessen des FC Barcelona vertrete und einen Messi-Wechsel zu PSG aufgrund der Financial Fair Play-Regularien für nicht zulässig halte. Er schreibt: “Das Einnahmen-Ausgaben-Verhältnis von PSG ist in Bezug auf das Financial Fair Play deutlich schlechter als das des FC Barcelona. 2019/20 lag das Verhältnis zwischen Gehältern und Einnahmen der Pariser bei 99 Prozent, während das von Barça 54 Prozent betrug.” Seine Schlussfolgerung: Die Franzosen können sich Messi ebensowenig leisten wie Barça. Branco hat eine Beschwerde beim Berufungsgericht von Paris eingereicht.

Auf den 34-Jährigen wartet in Paris Medienberichten zufolge ein Zweijahresvertrag mit Option, der ihm ein Netto-Jahresgehalt von rund 40 Mio. Euro zusichert. Noch am Montag reist er in die französische Metropole.

En nombre de socios del FC Barcelona, mi bufete ha preparado una queja ante la Commission Europea y demandas de suspension provisional ante justicia civil y administrativa en Francia para impedir que el Paris-Saint Germain firme a Lionel Messi. pic.twitter.com/Gksj8qYYvu — Juan Branco ✊ (@anatolium) August 8, 2021

psc 9 August, 2021 13:57