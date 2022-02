Atletico Mineiro verhandelt mit Angel Di Maria

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere könnte Angel Di Maria Paris Saint-Germain verlassen und in heimische Gefilde zurückkehren. Aus Brasilien gibt es offenbar Interesse.

Angel Di Maria (34) weckt offenbar Begehrlichkeiten bei Atletico Mineiro. Das Interesse des brasilianischen Erstligisten ist örtlichen Medien zu entnehmen. Dem Vernehmen nach hat Mineiro Verhandlungen darüber aufgenommen, um mit Di Maria ab der kommenden Saison zusammenzuarbeiten. Für den Flügelstürmer wäre aufgrund seines auslaufenden Vertrags keine Ablöse fällig.

Di Maria spielt seit fast sieben Jahren für Paris Saint-Germain und ist dort auch in dieser Saison integraler Bestandteil. Trainer Mauricio Pochettino setzte auf Di Maria in der Ligue 1 14-mal in der Startelf, in der Champions League immerhin dreimal.

PSG soll derweil keine Bereitschaft signalisieren, den in wenigen Monaten auslaufenden Kontrakt noch mal zu verlängern. Di Maria wäre somit nach dieser Saison ablösefrei auf dem Markt.

aoe 19 Februar, 2022 15:26