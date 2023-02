Aufatmen bei PSG: Lionel Messi gegen die Bayern einsatzbereit

Nachdem sich Lionel Messi bei der Niederlage gegen Olympique Marseille im Cup eine Verletzung am Knie zugezogen hat, gab es Sorgen, dass der Superstar im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen die Bayern am kommenden Dienstag ausfallen könnte. Dem wird wohl nicht so sein.

Wie der Ligue 1-Klub in einem Communiqué mitteilt, pausiere Messi derzeit zwar, werde aber voraussichtlich am Montag wieder ins Training zurückkehren. Der 35-Jährige hat kleine Probleme mit einer Kniesehne, weshalb er am Wochenende gegen Monaco ausfallen wird.

psc 10 Februar, 2023 14:26