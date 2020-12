Beckham: Mit diesem Star hätte ich gerne zusammengespielt

Fussball-Ikone David Beckham spielte zu aktiven Zeiten mit etlichen Weltstars des Fussballs zusammen. Wie der Engländer nun verrät, hätte er gerne auch mit Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain Erfolge gefeiert.

Zum Ende seiner Fussballerkarriere spielte David Beckham noch für Paris Saint-Germain. Doch das war vier Jahre bevor Kylian Mbappé von der AS Monaco in die Hauptstadt wechselte. Gegenüber “Telefoot” sagte Beckham nun: “Ich wäre jetzt am liebsten noch ein Spieler, denn mit einem Stürmer wie Kylian zu spielen, wäre für mich ein Traum gewesen.”

Der frühere Mittelfeld-Star erzählte von einem Treffen mit dem französischen Weltmeister und teilte mit: “Was mir am meisten auffiel, war zu sehen, wie bescheiden er war. Das hat mich dazu gebracht, ihn noch mehr zu mögen.” Mbappé sei “ein bescheidener, talentierter und besonderer Mensch. Zu sehen, wie jemand so junges mit so viel Talent eine so hohe Messlatte erreicht, ist etwas ganz Besonderes – für ihn, für den Klub, für seine Familie und auch für die Fans”, so Beckham, der auf die 100 erzielten Treffer des PSG-Angreifers anspielte.

