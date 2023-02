Bei Last-Minute-Sieg von PSG: Neymar auf Trage abtransportiert

Paris Saint-Germain fährt gegen den OSC Lille einen 4:3-Last-Minute-Sieg ein. Neymar wird dabei verletzt vom Feld getragen.

Am Sonntag lieferten sich Paris Saint-Germain und der OSC Lille ein spannendes Duell, in dem die Entscheidung erst in der Nachspielzeit fiel. Denn Lionel Messi erzielte den Siegtreffer für PSG erst in der 95. Minute. Überschattet wurde die Partie von einer Verletzung Neymars.

Der Brasilianer musste nach 51 Minuten die Partie bereits verlassen. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld gegen Benjamin André kam sein rechter Fuss auf den Boden auf und verdrehte sich dabei. Der PSG-Star blieb liegen und hielt sich umgehend das Sprunggelenk. Die Mannschaftärzte eilten aufs Feld, um ihn zu behandeln. Im Anschluss wurde er mit einer Trage vom Platz transportiert.

Neymar sorgte damit für den zweiten verletzungsbedingten Wechsel, nachdem Nuno Mendes schon nach 31 Minuten ausgewechselt werden musste. In circa zweieinhalb Wochen (8. März, 21 Uhr) tritt PSG beim FC Bayern zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale an. Ob Neymar und Mendes dabei sein können, steht aus.

adk 19 Februar, 2023 15:21