Berater Luis Campos dementiert Meldungen über PSG-Abgang

PSG-Berater Luis Campos dementiert Meldungen, wonach er den Klub baldmöglichst verlassen möchte.

Diese Nachricht verkündeten am Dienstag unter anderem «Le Parisien» und «RMC». Der 58-jährige Portugiese stellt am Abend vor dem Champions League-Spiel der Pariser gegen Benfica allerdings klar, dass nichts an dieser Nachricht dran ist: «Es stimmt nicht, dass ich Paris verlassen werde. Ich bin glücklich hier und noch für drei Jahre unter Vertrag. Meine Mission ist es, wichtige Titel zu PSG zu bringen», sagt Campos vor Anpfiff gegenüber «Canal Plus».

Vor seiner Zeit in Frankreich war dieser unter anderem auch schon in Spanien, der Türkei und bei der AS Monaco tätig.

psc 11 Oktober, 2022 20:18