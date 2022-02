Bittere Nachrichten: Sergio Ramos verpasst wohl auch zweites Real-Spiel

Sergio Ramos hat bereits das Hinspiel des Champions League-Krachers zwischen Paris St. Germain und seinem Ex-Klub Real Madrid verletzungsbedingt verpasst. Wahrscheinlich ist er auch beim Rückspiel zum Zuschauen verdammt.

Dieses findet am 9. März im Santiago Bernabeu statt. Zu gerne würde Ramos gegen seine langjährigen Teamkollegen antreten. Gemäss “Le Parisien” ist dies allerdings unwahrscheinlich. Einmal mehr macht die Wade Probleme. Der Routinier fehlt deshalb seit Ende Januar. Auch bis dahin kam er seit seinem Wechsel nach Paris in dieser Saison nur zu fünf Pflichtspieleinsätzen. Dass er für das Rückspiel im Achtelfinale der Königsklasse, wo PSG einen 1:0-Vorsprung verteidigen muss, rechtzeitig fit wird, ist also unwahrscheinlich.

psc 23 Februar, 2022 11:53