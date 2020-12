Das sagte Pochettino einst über den Trainerjob bei PSG

Nachdem das Aus von Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain laut übereinstimmenden Medienberichten beschlossen ist, gilt Mauricio Pochettino als Top-Nachfolger.

Mauricio Pochettino soll der neue Cheftrainer von Paris Saint-Germain werden. So jedenfalls berichtet es der in der Regel gut informierte italienische Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach seien der Argentinier und seine Vertreter bereits in Kontakt mit den Klubbossen, um den Kontrakt auszuhandeln.

Pochettino, der einst zwischen 2000 und 2003 als Profi bei PSG aktiv war, sagte im April 2016 gegenüber “RMC Sport”: “Eines Tages würde ich gerne PSG coachen. Es ist Teil meiner Träume und es ist ein Verein, den ich nach wie vor sehr verfolge.”

Verfügbar wäre der 48-Jährige jedenfalls. Nach seinem Aus bei den Tottenham Hotspur ist er seit November 2019 ohne Trainerstelle.

adk 24 Dezember, 2020 15:12