Di Maria gibt Tuchel Rückendeckung: “Unterstützen ihn”

Die Zukunft von Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain ist ungewiss. Rückendeckung erhält der Trainer, dessen Vertrag 2021 ausläuft, von seinen Spielern. Angel di Maria macht sich für den Deutschen stark.

“Ja, wir unterstützen Tuchel immer noch”, teilte PSG-Offensivstar Angel di Maria in einem Interview mit “Canal Plus” mit und machte deutlich, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Spielern gut sei: “Er ist ein grossartiger Coach, der uns ins Champions-League-Finale geführt hat. Er hat das Maximum für uns geleistet und wir wiederum auch für ihn. Er hat unser vollstes Vertrauen. Und er vertraut uns auch.”

Am Samstagabend hat Paris Saint-Germain gegen Stade Rennes einen souveränen 3:0-Sieg in der Ligue 1 feiern können. Tuchel, der mit PSG unter der Woche mit 1:2 in der Champions League bei RB Leipzig verlor, kündigte seinerseits bereits seinen Abgang an.

adk 8 November, 2020 11:52