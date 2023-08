Einigung mit Al-Hilal: Neymar vor PSG-Abgang

Neymar steht sechs Jahre nach seiner Ankunft vor dem Abgang von Paris Saint-Germain. Mit Al-Hilal soll sich der Brasilianer nun einig sein.

Nach Angaben der französischen Sportzeitung "L'Équipe" steht Neymars Wechsel von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal bevor. Demnach ist sich der 31-jährige Stürmerstar mit den Saudis über einen Zweijahresvertrag einig, der ihm über die komplette Laufzeit knapp 160 Millionen Euro bescheren soll.

Nun müssen Al-Hilal und PSG bezüglich der Transfermodalitäten noch eine Übereinkunft erzielen. Neymar besitzt in Paris noch einen Vertrag bis 2027, die spanische Sportzeitung "AS" stellte zuletzt eine Ablöseforderung seitens PSG von 150 Millionen Euro in den Raum. 2017 war Neymar für die Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona in die französische Hauptstadt gewechselt.

adk 13 August, 2023 16:10