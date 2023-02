Enthüllt: Thomas Tuchel würde gerne den FC Bayern trainieren

Thomas Tuchel wird in diesen Tagen mit einer Rückkehr zu Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Den 49-Jährigen würde es aber auch sehr reizen den deutschen Rekordmeister zu trainieren.

Laut dem französischen Journalisten Loïc Tanzi von «L’Équipe» würde Tuchel «gerne zum FC Bayern gehen». Im September 2022 wurde er bei Chelsea eher überraschend entlassen und ist seither ohne neuen Verein. Ob die Türe in München allerdings bald aufgeht, ist fraglich. Sportvorstand Hasan Salihamidzic betont in der «Sport Bild», dass mit Nagelsmann in München ein «langfristiges Projekt» gestartet worden sei. Letztlich wird der 35-Jährige aber wie alle an den Resultaten gemessen, auch wenn er in der Vergangenheit an der Säbener Strasse durchaus schon ein Thema war.

Wahrscheinlich muss sich Tuchel vorläufig eher nach anderen Optionen umsehen. Konkrete Gespräche mit PSG hat es gemäss Tanzi noch nicht gegeben. Dort vertraut man (noch) auf Christophe Galtier.

psc 22 Februar, 2023 11:55