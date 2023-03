Entscheidung gefallen: Lionel Messi bleibt in Europa

Lionel Messi wird definitiv auch in der nächsten Saison in Europa Fussball spielen.

Die MLS mit Inter Miami und auch reiche Scheichs aus Saudi-Arabien lockten den 35-jährigen Superstar, werden sich aber erst einmal gedulden müssen. Laut «Onda Cero» hat Messi inzwischen entschieden, dass er weiterhin auf allerhöchstem Niveau und in Europa kicken will.

Wo er dies in der nächsten Spielzeit tun wird, steht indes noch nicht fest: Eine Vertragsverlängerung in Paris bleibt weiterhin möglich, auch wenn es zuletzt Medienberichte gab, wonach dies eher unwahrscheinlicher geworden sei. Bezüglich einer Rückkehr nach Barcelona bestehen nach wie vor viele Fragezeichen – gerade in Bezug auf die Finanzierung.

Einen finalen Entschluss über den neuen (oder alten) Klub könnte der frisch gebackene FIFA-Weltfussballer erst nach Abschluss dieser Saison fassen.

psc 2 März, 2023 15:57