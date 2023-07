Ex-PSG-Manager Leonardo: "An der Zeit, dass Mbappé geht – egal wie"

Bei PSG wird debattiert, ob eine Trennung von Kylian Mbappé sinnvoll wäre. Ex-Sportdirektor Leonardo würde dies befürworten.

"Zum Wohle von PSG denke ich, dass es an der Zeit ist, dass Mbappé geht – egal wie", bekräftigt Leonardo, bis Sommer 2022 Sportdirektor in Paris, gegenüber der Sportzeitung "L'Équipe". "Paris-Saint-Germain existierte vor Kylian Mbappé und es wird nach ihm existieren. Er ist seit sechs Jahren in Paris und in diesen sechs Spielzeiten haben fünf verschiedene Vereine die Champions League gewonnen – keiner hatte Mbappé in seinen Reihen. Das bedeutet, dass es durchaus möglich ist, diesen Wettbewerb ohne ihn zu gewinnen", so der Brasilianer.

Zudem spricht Leonardo seinem Ex-Schützling Führungsqualitäten ab und warnt seinen zukünftigen Verein: "Mit seinem Verhalten in den vergangenen zwei Jahren hat Mbappé gezeigt, dass er noch nicht in der Lage ist, eine Mannschaft wirklich zu führen. Er ist ein grossartiger Spieler, kein Anführer. Er ist ein grossartiger Torschütze, kein Kreativer. Es ist schwer, ein Team um ihn herum aufzubauen."

adk 10 Juli, 2023 13:48