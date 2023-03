Fans werden nervös: Kylian Mbappé lässt Zukunft bei PSG offen

Kylian Mbappé musste am Mittwochabend gemeinsam mit seinen Teamkollegen von Paris St. Germain mit dem Ausscheiden aus der Champions League eine grosse Enttäuschung hinnehmen. Nach der Partie lässt der französische Superstar seine Zukunft beim Ligue 1-Klub über diese Saison hinaus offen.

Grundsätzlich steht der 24-jährige Torjäger bis 2025 unter Vertrag. Tatsächlich ist ein Wechsel im Sommer aber längst nicht mehr ausgeschlossen. Seine Worte nach der 0:2-Niederlage bei den Bayern lassen Schlüsse in sämtliche Richtungen zu. «Was für mich in dieser Saison wichtig ist, ist die Meisterschaft zu gewinnen. Den Rest wird man sehen», sagt Mbappé. Ein langfristiges Bekenntnis zu PSG hört sich definitiv anders an.

Auf Nachfrage sagt der Angreifer weiter: «Im Moment spreche ich nur über diese Saison. Alles andere zählt für mich nicht. Wir sind enttäuscht.»

Die Meisterschaft ist nunmehr der einzige Titel, den PSG in dieser Saison noch gewinnen kann. Im Pokal sind die Pariser ebenfalls im Achtelfinale, an Olympique Marseille, gescheitert.

psc 9 März, 2023 14:10