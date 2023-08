Geht jetzt alles ganz schnell? Neymar und PSG arbeiten an Trennung

Die Wege von Neymar und Paris Saint-Germain scheinen sich in diesem Sommer zu trennen. Beide Parteien sollen an einer schnellen Trennung arbeiten.

Neymar will Paris Saint-Germain verlassen und PSG will den Brasilianer loswerden. Wie Transferexperte Fabrizio Romano meldet, arbeiten aktuell beide Seiten an einer zügigen Trennung. Dem 31-jährigen Starangreifer sollen Angebote von Al-Hilal aus Saudi-Arabien und aus der MLS vorliegen.

Eine Rückkehr zum FC Barcelona ist ebenfalls im Gespräch - allerdings nur als Leih-Lösung. Die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, dass Neymar über ein Engagement in Saudi-Arabien auf Leihbasis zu Barça wechseln könnte. Gewisse kommerzielle Verträge würden dann einen Teil der Gehaltskosten decken. Neymar steht in Paris eigentlich noch bis 2025 unter Vertrag

adk 10 August, 2023 16:39