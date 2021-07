Alles klar: Donnarumma unterschreibt am Mittwoch beim neuen Klub

Gianluigi Donnarumma macht nach dem gewonnenen EM-Titel und seiner Auszeichnung als Spieler des Turniers auch Nägel mit Köpfen, was seine Zukunft angeht.

Wie “RMC” berichtet, wird der italienische Nationalkeeper am Mittwoch bei Paris St. Germain zur Unterschrift erwartet. Die Verhandlungen über den Vertrag beim Ligue 1-Klub sind schon länger abgeschlossen. Wegen der EM-Teilnahme konnte Donnarumma den Wechsel aber noch nicht perfekt machen. Dies soll nun in Kürze geschehen. Danach wird sich der langjährige Milan-Keeper erst einmal in den wohl verdienten Urlaub verabschieden, ehe er in Frankreich ein neues Kapitel aufschlägt. Der Transfer des 22-Jährigen erfolgt ablösefrei. Er wird einen lukrativen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

