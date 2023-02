Grund für Streit zwischen Neymar und PSG-Berater Luis Campos enthüllt

Neymar hat sich vor knapp zwei Wochen nach der 1:3-Niederlage gegen Monaco ein heftiges Wortgefecht mit PSG-Berater Luis Campos geliefert. Der Streit hatte es in sich, wie nun enthüllt wurde.

Der 31-jährige Brasilianer wollte die Wogen nach der Auseinandersetzung zwar glätten und sagte vor dem Bayern-Spiel, dass er sich mit Campos nicht einig war, dies aber jeden Tag geschehe und es nun mal Respekt und auch Streit gebe. «Le Parisien» enthüllt nun den Inhalt der Auseinandersetzung. «Es liegt nicht an dir, mit mir zu reden, du bist nicht mein Trainer», soll Neymar in Richtung Campos geschrien haben.

Der Superstar zog sich den Groll der Klubleitung danach zusätzlich auf sich, indem er pokerte und mitten in der Nacht bei McDonald’s war und in den sozialen auch noch ein Selfie vom Abstecher postete. Daraufhin folgte beim Sieg gegen Lille die Verletzung am Sprunggelenk, die ihn auch für das Rückspiel gegen die Bayern ausser Gefecht setzen könnte.

Französischen Medienberichten zufolge ist die Meinung bei den PSG-Verantwortlichen inzwischen gemacht: Neymar soll im Sommer trotz Vertrag bis 2025 verkauft werden. Angeblich zeigt unter anderem Chelsea Interesse. Ob der Stürmer an einem solchen Wechsel interessiert ist, steht aber noch in den Sternen.

psc 23 Februar, 2023 14:53