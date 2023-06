Illegale Party: Neymar droht Ärger

Neymar droht Ärger. Weil auf einem Luxus-Bauprojekt des Brasilianers eine Party gefeiert wird, wird nun ermittelt.

In seiner Heimat Brasilien lässt Neymar eine neue Luxus-Villa errichten. Medienberichten zufolge feierte der Star von Paris Saint-Germain am vergangenen Samstag offenbar eine Party an und in dem künstlichen See, der unter Missachtung der Vorschriften angelegt und daher abgesperrt worden war.

Die Behörden stellten bei einer weiteren Begehung "Aktivitäten" auf dem Gelände fest, "die einen Verstoss gegen die einstweilige Verfügung und weitere Umweltverstöße" darstellten. Den 31-jährigen Profi erwartet nun eine Geldstrafe, die Höhe soll nach Abschluss der Untersuchungen in der kommenden Woche festgelegt werden.

Der Offensivspieler von PSG hatte sich das Anwesen 2016 gekauft. Lokalen Medien zufolge erstreckt es sich über 10.000 Quadratmeter Land und umfasst einen Hubschrauberlandeplatz, ein Spa und ein Fitnessstudio.

adk 25 Juni, 2023 15:57